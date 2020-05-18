 

Кремль ответил на вопрос о дате «Прямой линии Путина»

18.05.2020, 11:16, Новости дня

Сроки «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала 17-й по счету с 2001 года. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.



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