Наталья Бондарчук рассказала, почему развелись ее родители

18.05.2020, 11:09, Разное

Наталья Бондарчук сообщила, почему ее родители развелись. Инна Макарова сама решила расстаться с Сергеем Бондарчуком.

Наталья Бондарчук побывала в студии передачи «Судьба человека» и поделилась историей, почему много лет назад ее знаменитые родители Сергей Бондарчук и Инна Макарова разошлись. Она сообщила, что отец признавал в матери в первую очередь артистический дар и только благодаря ей остался учиться во ВГИКЕ. Попал в ту же мастерскую, тогда и началась их любовь, длившаяся несколько лет.

Как заявляет актриса, ее отец был не только популярен, но и красив, женщины его любили. Наталья Бондарчук вспомнила о существовании разговоров, что даже Элина Быстрицкая желала с ним быть, но выбрал Ирину Скобцеву. Друзьям Сергей Бондарчук сообщил, что семью не бросит и уйдет лишь, когда захочет супруга. Тогда мать Натальи Бондарчук и приняла решение о расставании. В итоге Ирина Скобцева принесла в жертву свою карьеру ради отца актрисы.