Курс рубля на Московской бирже взлетел

18.05.2020, 11:09, Разное

Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля. В то время, как курс доллара и евро понизился, российская валюта на торгах взлетела вверх.

Как сообщают СМИ, сейчас доллар продается менее чем за 73 рубля. Евро опустился в биржевых сводках ниже 79 рублей. За последние два месяца, отмечают эксперты, это минимальный курс указанных денежных единиц.

При этом рубль стал выше, поднявшись сразу на несколько пунктов. Причиной тому, поясняют специалисты Московской биржи, стал рост котировок нефтепродуктов. Также немалую роль в этом сыграло и окончание мер карантина во многих странах мира, которое анонсировано правительствами ряда государств на ближайшее время.

Стоит отметить, что после начала кризиса, вызванного пандемией Covid-19, Центральный Банк РФ вложил в поддержку национальной валюты более 6,6 миллиарда долларов. Это помогло удержать экономику на фоне проблем в нефтяной промышленности. В Газпромбанке отмечают, что если бы власти страны не предприняли мер по защите рубля, курс доллара мог бы превысить сейчас 110 рублей.