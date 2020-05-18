Волонтер попалась на продаже продуктов из наборов для малоимущих в Воронеже

18.05.2020, 11:08, Новости дня

Волонтер попалась в Воронеже на продаже продуктов из наборов, предназначенных для помощи малообеспеченным семьям в условиях коронавирусной пандемии, сообщила представитель регионального волонтерского центра «Единой России».

Информация о продаже продуктов «по очень низким ценам» появилась в одном из воронежских сообществ соцсети «ВКонтакте» в середине прошлой недели. На странице над соответствующим постом поздним вечером 14 мая появилась запись: «Хотела принести извинения за продажу продуктовых наборов, которые были предназначены для нуждающихся семей».

«Это девушка была автоволонтером. Она позвонила и сказала, что видела в новостях, что волонтерам зачтут практику в вузе, и так как она учится, она хотела бы волонтерить. Поволонтерила два дня и пропала. Через неделю появились вот эти сообщения в воронежском паблике», – сообщила источник РИА «Новости».

По ее словам, волонтеры сразу узнали продукты и вступили в переписку с девушкой.

«В итоге она привезла продукты и в четверг вечером (14 мая) извинилась публично. Она продавала продукты отдельно из этого продуктового набора. Она вернула два набора, пять присвоила себе», – добавила представитель волонтерского центра.

По словам собеседницы агентства, приблизительная стоимость такого набора, предоставленного аграриями Воронежской области, составляет 2-2,5 тыс. рублей. А девушка, жительница Воронежа, учится в сельскохозяйственной академии в Нижнем Новгороде.

На вопрос, будет ли волонтерский центр писать по факту произошедшего заявление в полицию, собеседница агентства ответила: «Да, будет».