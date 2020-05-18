 

Футболиста “Челси” задержали за нарушение режима самоизоляции

18.05.2020, 11:06, Разное

Полузащитник футбольного клуба “Челси” Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией в минувшее воскресенье, 17 мая. Спортсмена обвиняют в нарушении режима самоизоляции.

Как передает RT, футболист познакомился в социальных сетях с моделью и пригласил ее к себе домой. На следующий день девушка вызвала медиков в пентхаус спортсмена.

В результате модель доставили в больницу. Отмечается, что в марте Каллум Хадсон-Одои переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.



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