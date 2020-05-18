Segway Ninebot представила уникальный электросамокат Air T15

18.05.2020, 11:05, Новости дня

Сегодня появились подробности о новом электрическом самокате под названием Ninebot Electric Scooter Air T15.

Несмотря на то, что модель по внешнему виду не отличается от остальной техники, однако здесь все же удалось удивить публику. В частности, модель предусматривает возможность передвижения пассажира с весом около 100 кг, тогда как общая масса транспортного средства в 10 раз меньше. В настоящее время модель Ninebot Electric Scooter Air T15 уже активно продается на китайском рынке по цене 422 доллара.

Новинка Ninebot Electric Scooter Air T15 получила достаточно «космический дизайн», а также разработчики предусмотрели возможность получения данных при помощи синхронизации со смартфоном. Для удобства эксплуатации применена удобная система компактной сборки конструкции для ручной переноски.