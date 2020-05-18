Анонсирован игровой ноутбук Alienware Area 51m R2

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18.05.2020, 11:05, Новости дня

Компания Dell презентовала новый мощный ноутбук Dell Alienware M17 r3.

Данная модель относится к серьезным устройствам, которые объединены в серию Alienware. Отличием модели следует отметить топовые процессоры, отличающиеся от предшествующих моделей. Кроме того, теперь покупатели смогут приобрести ноутбук с чипами i9, i7 и i5 в разных модификациях.

Размер оперативной памяти достигает 32 гигабайт, а постоянной памяти до 2 терабайт. Новинка получила качественные видеодаптеры и усиленное активное охлаждение с паровой камерой. Что касается дисплея устройства, то аппарат получил разрешение 4К для более качественного изображения на экране. Стоимость ноутбука пока остается неизвестной.



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