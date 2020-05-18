Мнение: О фиаско Швеции, провале США и сомнительном триумфе России

18.05.2020, 10:59, Разное

Три вынесенных в заголовок страны, Швеция, США и #Россия, избрали три существенно разных стратегии борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Шведы сделали ставку на «коллективный иммунитет», американцы – на современные больницы и передовую бигфарму, а в РФ пошли по эрзац-варианту китайского метода, сочетая жёсткие, но необязательные ограничения и массовую, но оптимизированную медицину.

В итоге во всех странах эпидемия CoVID-19 так или иначе вышла на плато. То есть, уже можно посмотреть на табло, чтобы увидеть счёт.

Вот как выглядит динамика заболеваемости сейчас.

Надо сказать, власти всех трёх стран поначалу отнеслись к новой угрозе довольно легкомысленно. Американский президент Дональд Трамп поначалу отрицал опасность CoVID-19, и его самоуверенность стоила #США сомнительного первенства в заболеваемости, а также внушительной избыточной смертности. Возможно, пойди Белый дом и штаты на карантинные меры пораньше хотя бы на неделю-другую, и многих смертей, вызванных перегрузкой больниц, удалось бы избежать.

Президент России Владимир #Путин, похоже, сознавал возможные риски, но также медлил с антивирусными мерами, не желая переносить необязательное голосование по проекту своей новой Конституции. Лишь когда стало очевидным, что динамика заболеваемости CoVID-19 приобрела характер экспоненциального взрыва, последовал паллиативный недокарантин. Впрочем, даже этого хватило, чтобы недооптимизированная отечественная #медицина, во многом унаследованная от #СССР, сумела ценой крайнего напряжения и больших жертв затормозить развитие эпидемии.

Ну а в Швеции решили, что хорошо бы и рыбку съесть, и на ёлку влезть. Не перегружая медицину и не перенапрягая экономику, предоставить всё естественному отбору, чтобы на выходе обрести коллективный иммунитет. Известный так же как стадный.

Вот что говорит #статистика жертв о последствиях этих стратегий.

#Швеция продемонстрировала крайне высокую летальность от коронавирусной инфекции. В Вальгаллу отправился каждый восьмой заболевший – это один из самых высоких в мире показателей. Например, за вторую неделю мая в Швеции умирало в среднем по 70 человек в день, тогда как в Финляндии — четыре человека в день, в Норвегии — один и в Дании — шесть. Притом что шведы регистрировали коронавирусные смерти весьма осторожно, записывая в умерших от CoVID-19 только тех, где вирусная пневмония стала реальной причиной смерти. Бельгийцы, например, показали 16%-ю летальность только из-за того, что включали в мартиролог всех умерших с CoVID-19, а не от. Итальянцы и французы, кстати, действовали почти также.

США оказались в тренде по летальности. Примерно 6% – это как бы среднемировой результат. При этом Америка проделала больше всего тестов на #коронавирус, что помогло раннему выявлению бессимптомных носителей. Это скорее всего позитивно сказалось на статистике летальных исходов: раннее начало лечения, вероятно, позволяет многим избежать самых негативных сценариев. С другой стороны, хвалёная американская медицина отчётливо затрещала по швам, а передовая фарма так и не смогла найти адекватной терапии для больных CoVID-19. Разрешения FDA на ремдесевир и гидроксихлорохин в отсутствие чётких доказательств их эффективности – это, скорее, жест отчаяния и реверанс в сторону электората. В общем, провал…

А вот #Россия многих удивила низкой летальностью. Даже если принять на веру сообщения в западных СМИ о манипуляциях со статистикой и удвоить процент жертв коронавирусной инфекции, всё равно российские показатели будут в разы лучше американских и тем более шведских. Разгадку этого феномена, возможно, ещё долго будут искать учёные.

И напоследок о том, почему шведская стратегия – это даже не провал, а фиаско. Ставка, напомню, была сделана на «коллективный иммунитет», когда антителами к SARS-CoV-2 обзаведутся 60-70% населения. Но она не оправдывается. Пока что ни одно крупное исследование антител среди шведских граждан не было доведено до конца. Мелкие работы показывают, что даже в Стокгольме доля носителей не превышает 7-10%, причём их распределение по районам города весьма неравномерно. Это, возможно, указывает на ошибки при тестировании и, как минимум, не позволяет распространить данные по ограниченных выборкам на всю популяцию. Собственно, во всём мире, как считает ВОЗ, «пока что везде…примерно одинаковая картина: лишь у небольшой доли сдавших анализы есть антитела… Эта цифра составляет от 1 до 10%». То есть, до «коллективного иммунитета» ещё очень далеко.

И есть другие расчёты. Чтобы иммунитет появился хотя бы у 50% населения, согласно данным из Нью-Йорка, умереть должны 0,5%, согласно данным из Бельгии — 0,6% и согласно данным из Уханя — 0,7% населения. При этом из граждан 65+ умрут 4% – каждый 25-й. Даже в масштабах маленькой Швеции – это сотни тысяч смертей. Для России счёт пойдёт на миллионы…

Стоит ли такая цена, чтобы гоняться за химерой?