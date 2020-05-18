Таджикистан обогнал страны Центральной Азии по уровню смертности от COVID-19

18.05.2020, 10:55, Новости дня

Таджикистан обогнал страны Центральной Азии по уровню смертности от COVID-19. По данным на 17 мая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 39 человек. Наименьшее число умерших от болезни зарегистрировано в Узбекистане – 12. В Кыргызстане от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек, в Казахстане – 34 человека.

Всего в Таджикистане по состоянию на 17 мая выявлены 1524 случая COVID-19. Больше всего заболевших в Казахстане – подтверждены 6157 случаев инфицирования коронавирусом (6440 по состоянию на 18 мая), в Узбекистане количество заболевших – 2672 (по состоянию на 18 мая их стало 2746), в Кыргызстане – 1138 (18 мая количество заболевших выросло до 1216).

В Таджикистане от COVID-19 вылечились 490 человек. Больше всего вылечившихся зарегистрировано в Казахстане – 2980 (по состоянию на 18 мая – 3256), в Узбекистане выздоровело 2245 человек (2247 на 18 мая), в Кыргызстане из больниц выписали 804 человек (827 по состоянию на 18 мая).

Местные эксперты считают, что число инфицированных в Таджикистане намного больше, чем в официальной статистике, пишет таджикская служба Радио Свобода. На фоне резкой критики действий Минздрава по борьбе с коронавирусом президент Эмомали Рахмон отстранил от должности главу ведомства Насима Олимзоду. Новым главой ведомства назначен Джамолиддин Абдуллозода, директор медицинского центра “Истиклол” и профессор кафедры общей хирургии Таджикского государственного медицинского университета.

Власти Таджикистана долгое время отрицали наличие в стране больных COVID-19, при этом местные журналисты говорили о переполненных больницах. Однако 30 апреля, накануне визита в страну миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав страны объявил о первых 15 случаях заражения коронавирусом.