Власти Москвы могут включить частную медицину в список пострадавших отраслей

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18.05.2020, 10:53, Новости дня

Власти Москвы могут расширить список пострадавших от последствий коронавируса отраслей, к ним могут добавить частную медицину, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

В комплексе пояснили, что руководитель Оперативного штаба по экономике, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов обсудил механизмы применения мер поддержки бизнеса, разработанных правительством Москвы, с «Деловой Россией» и «Опорой России». Предложения по расширению действующих механизмов помощи предприятиям, озвученные деловыми объединениями, были поддержаны вице-мэром.

В ходе видеоконференции Ефимов анонсировал возможность расширения списка пострадавших от последствий коронавируса отраслей.

«Мы внимательно изучим все предложения, в том числе, в части уточнения механизмов оказания поддержки. Мы понимаем, что нам вместе с бизнесом нужно преодолеть период спада в экономике и как можно скорее вернуться к росту. Но важно делать это, не подвергая опасности здоровье москвичей, поэтому возвращение предприятий к работе будет постепенным, и нам с вами придется принимать дополнительные меры безопасности. Но так как они несут дополнительные затраты для бизнеса, мы готовы прорабатывать новые механизмы поддержки. Ваши предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в том числе предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в ближайшее время», – передает РИА «Новости» заявление Ефимова в ходе видеоконференции.

Заммэра отметил, что все три пакета антикризисных мер были разработаны по итогам обсуждения с бизнесом, и предложения деловых объединений также будут рассмотрены Штабом.

Напомним, ранее были названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса.



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