 

Археологи раскопали древнее «минное поле» возрастом 2000 лет

18.05.2020, 10:53, Разное

Датские археологи заявили об обнаружении «минного поля» возрастом 2000 лет. Оборонительное сооружение нашли на острове Лолланн, в прошлом здесь находился стратегически важный город, который необходимо было обезопасить всеми доступными средствами, для этого древние люди и соорудили защитное средство.
«Минное поле» возрастом 2000 лет представляет собой ров шириной 15 метров. Внутри него находилось множество ловушек в виде ям, дно которых покрывали колья, их количество могло составлять до 20 000 штук, однако за прошедшее время почти все они сгнили, оставив после себя лишь следы. При падении в такую яму человека ждала неминуемая гибель.

Из-за пандемии коронавируса изначальный состав археологической экспедиции был сокращен, но это не помешало провести раскопки. Предварительные результаты исследования показали, что в прошлом недалеко от «минного поля», защищавшего город, произошло крупное сражение. В нем погибло множество воинов, однако невозможно определить, удалось ли древним людям спастись при помощи данного сооружения.



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