 

Мнение: Ещё раз подчёркиваем – 1488 кустарников планируется высадить на территории Ульяновска

18.05.2020, 10:50, Разное

Если помните недавнюю историю с высадкой 1488 кустарников https://colonelcassad.livejournal.com/5784716.html в Ульяновске.
Один из читателей смог получить официальный ответ на эту тему.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА Управление жилищно-коммунaльного
хозяйства и благоустройства
ул. К.Маркса, д.15, г. Ульяновск,432071
тел. 8-(8422) 21-О0-46 факс 8-(8422) 27 -|8-28
окпо 25433409 огрн 1027301160886
инн 7325037133 кпп 732501001

О направлении информации Начальник Управления

ваше обращение по вопросу опубликованной информации в средствах массовой информации о посадке кустарников на территории города Ульяновска рассмотрено в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска.
По данному вопросу сообщаем следующее. Пресс-релиз о благоустроительных мероприятиях опубликованный на сайте администрации города Ульяновска 9 апреля, вызвала нездоровый ажиотаж и как следствие – ничем не обоснованные предположения, Вырванные данные из контекста получили вольную трактовку ряда недоброссвестных представителей СМИ. Уже искаженную информацию растиражировали другие журналисты, блогеры, авторы пабликов в социальных сетях, Попытки таким образом сделать (сенсацию) вызывают недоумение,
Ещё раз подчёркиваем – 1488 кустарников планируется вьсадить на территории Ульяновска в весенне-летний период текущего года в целях благоустройства города. Данная цифра никаким образом не связана с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

К вопросу о том, что некоторые списывали это на то, что организаторы перепутали 1488 с 1418.
Наоборот, они настаивают, что это не связано с Великой Отечественной Войной. Ну а цифра 1488 "это совпадение".

* * *

PS. И еще немного фидбека.
Официальный ответ из Минэкономразвития Крыма по поводу вопросов про включение виноводочных предприятий на Крымском полуострове в перечень системообразующих предприятий.
Читателю ответила заместитель министра.

Можно отметить, что включали не потому, что там производили антисептики, а по другим критериям – кол-ву работников, выручке и уплаченым налогам.

Источник: Colonel Cassad



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