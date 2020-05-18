Проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом подготовлен в России

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18.05.2020, 10:48, Новости дня

Подготовлен проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в России, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета Безопасности России.

«Завершена работа по подготовке проекта новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года… В новой редакции Стратегии будут уточнены основные задачи и направления реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму, определены целевые показатели, характеризующие эффективность антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что изменения в законодательстве, новые вызовы и угрозы нацбезопасности требуют дальнейшей консолидации усилий властей и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной, прежде всего, на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве.

В связи с этим МВД совместно с другими органами исполнительной власти и аппаратом СБ РФ подготовлены предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.

Действующая Стратегия противодействия экстремизму была принята в 2014 году.



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