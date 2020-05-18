Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии

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18.05.2020, 10:48, Новости дня

Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны страны в понедельник начала официально действовать в Японии, объявил министр обороны Таро Коно.

Глава японского оборонного ведомства на своей странице в Twitter выложил фотографии с официальной церемонии по случаю презентации флага космической оперативной группы. На самом знамени, как и на других флагах подразделений воздушных Сил самообороны страны, изображены орел, звезды, луна, облака и солнце, передает ТАСС.

Изначальная численность группы – двадцать специалистов, однако ее размер предполагается расширять. По словам главы японского оборонного ведомства, подразделение будет также следить за метеоритами и другими космическими телами, которые могут представлять угрозу орбитальным аппаратам и наземным объектам.

Оперативная группа разместится на базе ВВС Японии в городе Футю в столичной префектуре. Предполагается, что она будет действовать в тесном контакте с вооруженными силами США и Японским агентством аэрокосмических исследований.



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