Меган Фокс замечена на свидании с 30-летним рэпером: реакция ее мужа Брайана Остина Грина

18.05.2020, 10:41, Разное

Слухи о том, что 33-летняя Меган Фокс и 46-летний Брайан Остин Грин в очередной раз решили расстаться, начинают быть похожими на правду. Актеры перестали носить обручальные кольца, а недавно Меган и вовсе была замечена в компании другого парня – 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Ричард Колсон.

Меган Фокс Machine Gun KellyМеган и Ричард побывали на шопинге, после чего вместе отправились домой на автомобиле рэпера и здесь же попали под прицел папарацци. Через некоторое время на Instagram-странице Брайана Остина Грина появился философский пост, явно намекающий на то, что Фокс порвала с ним окончательно:

В определенный момент бабочкам становится скучно сидеть на цветке слишком долго. Они начинают задыхаться. Это большой мир, и они хотят испытать его.

Как сообщает Daily Mail, Меган и Брайан уже живут раздельно: она в Калабасасе, он – в Малибу. При этом пока еще супруги периодически встречаются и проводят время со своими сыновьями – Ноа, Бодхи и Джорни.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly с дочерьюНапомним, Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми