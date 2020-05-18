Попытка ВВС Канады приободрить граждан закончилась авиакатастрофой

18.05.2020, 10:40, Новости дня

В Британской Колумбии потерпел крушение самолёт пилотажной группы канадских ВВС Snowbird — один член экипажа погиб, второй получил серьёзные ранения, пишет Ottawa Citizen. Самолёт участвовал в операции «Вдохновение», которая должна была поднять моральный дух в стране на фоне пандемии коронавируса. После катастрофы военные приостановили эту инициативу на неопределённый срок, отмечает издание.



Reuters

Возле аэропорта города Камплупс в Британской Колумбии потерпел крушение самолёт пилотажной группы канадских ВВС Snowbird («Снегири»). Инцидент случился во время турне, призванного дать надежду жителям страны на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, пишет Ottawa Citizen.

В результате катастрофы погибла офицер Вооружённых сил Канады по связям с общественностью Дженн Кейси. Второй человек, находившийся на борту, — капитан Ричард Макдугалл, координатор команды и пилот самолёта CT-114 Tutor, получил серьёзные ранения, но в настоящий момент он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

По свидетельствам очевидцев, после катапультирования из самолёта Макдугалл приземлился на крышу одного из домов. В соцсетях появились изображения, на которых видно, как пожарные помогают спустить пилота.

Сам самолёт рухнул на жилой дом. Но его двум пожилым обитателям удалось благополучно покинуть здание, отмечает издание.

В субботу «Снегири» совершили пролёт над Камплупсом в рамках операции «Вдохновение». Она была призвана поднять моральный дух канадцев во время новой коронавирусной пандемии, поясняет издание.

Специалисты из Оттавы отправились на место катастрофы, чтобы установить её причину. Полёты CT-114 Tutor были приостановлены, а операция «Вдохновение» отложена на неопределённый срок, отмечает Ottawa Citizen со ссылкой на Минобороны страны.

«Самолёты только-только поднялись и летели низко. Затем они начали подниматься после того, как набрали высоту, — рассказал свидетель происшествия Зион Чонг. — Один самолёт начал поворачивать налево под острым углом, а затем стал кренится носом вниз. После длившегося секунду снижения я увидел небольшой взрыв и то, как пилот покинул самолёт, который просто упал и взорвался».

В прошлом году Королевские ВВС Канады временно запретили полёты пилотажной группы после крушения одного из самолётов возле Атланты. CT-114 Tutor разбился на фермерском поле, но тогда обошлось без жертв, напоминает Ottawa Citizen.