 

После критики в свой адрес Трамп обвинил Обаму в чрезвычайной некомпетентности

18.05.2020, 10:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму «чрезвычайно некомпетентным», комментируя резкие слова в свой адрес со стороны предыдущего главы государства, пишет Politico. Издание напоминает, что ранее Обама раскритиковал подход действующей администрации к борьбе с пандемией коронавируса.


Reuters

В воскресенье президент Дональд Трамп, не называя имён, назвал своего предшественника «чрезвычайно некомпетентным», пишет Politico. Днём ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что руководители страны «даже не притворяются, что несут ответственность» на фоне пандемии коронавируса.  

Как рассказывает издание, на просьбу прокомментировать слова Обамы Трамп сначала рассказал журналистам в Белом доме о том, что сотрудники администрации «провели отличные выходные» во время рабочей поездки в Кэмп-Дэвис. Со слов президента, они провели «много потрясающих встреч», во время которых был достигнут «огромный прогресс» по разным направлениям, в том числе в поиске лекарства от коронавируса. В ответ на настойчивые вопросы глава государства добавил: «Послушайте, он (Обама. — ИноТВ) был некомпетентным президентом. Вот всё, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным».

Информационный сайт отмечает, что после завершения своего мандата Барак Обама по большей части старался не высказывать своего мнения о политике или своём преемнике. Однако после того, как вспышка коронавируса в Соединённых Штатах привела к огромным жертвам, бывший президент стал более откровенным. На прошлой неделе во время общего телефонного разговора с бывшими сотрудниками Обама раскритиковал действия правительства и назвал его ответ на пандемию «абсолютно хаотичной катастрофой».

В субботу первый темнокожий президент США произносил по видеосвязи напутствие выпускникам колледжей и университетов, где традиционно обучаются афроамериканцы, и также затронул эту тему. Он подчеркнул, что «пандемия полностью и окончательно сбросила занавес с представления о том, что множество ответственных лиц знают, что делают». Обама не называл имён, но его намёк на действующего президента был прозрачным.

Как напоминает в заключение Politico, недавно Дональд Трамп начал продвигать «необоснованную» конспирологическую теорию о попытке сотрудников бывшей администрации подорвать его президентство. Этот «Обамагейт», по мнению главы государства, также ставил целью сместить с должностей его помощников с помощью расследования русского вмешательства в выборы 2016 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Бывший президент Гондураса скончался в США за месяц до приговора

30.03 / Далай-лама дал совет, что делать при коронавирусе

15.04 / МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени

23.04 / Комаровский назвал преимущество алкоголиков в период распространения коронавируса

05.04 / Стартовал флешмоб выноса мусора в вечерних нарядах

09.05 / Полицейские проверили 10 московских больниц после сообщений о «минированиях»

09.05 / Facebook объяснил массовое удаление постов со знаменем победы на Рейхстаге

28.04 / Посольство РФ назвало “лживыми инсинуациями” публикацию о подготовке покушения на чешских чиновников. МИД Чехии ответил нотой

07.05 / Пациентов с коронавирусом примут подмосковные «Крокус» и парк «Патриот»

13.05 / Эксперт: В режиме самоизоляции Москва стала полигоном для новых технологий управления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска