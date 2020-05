Мнение: Портрет Дориана Грея в кинематографе – ошибки в стиле и костюме

Как врут (концептуально ошибаются) в кино при экранизации этого романа?

В романе Оскара Уайльда весь сюжет вертится вокруг произведения искусства — живописного портрета. Насколько верно этот портрет воспроизводится в кинофильмах, которые уже более ста лет все плодят и плодят? Давайте взглянем на это с точки зрения искусствоведа. И попридираемся, конечно.

Мои стенания по поводу советского перевода романа, конечно, были не просто так: давно я подступалась к этой теме и вот теперь, благодаря обнаружению перевода 1909 года, наконец готова писать этот обзор.

Начнем. Для того, чтобы определить, как должен выглядеть сферический в вакууме портрет Дориана Грея, во-первых, необходимо понять, в какой период происходит действие книги. Четких указаний на это, дат, имен персон, автор не дает (кроме слов про отца дяди лорда Генри, который служил при королеве Изабелле Испанской, до министра Прима). Поэтому нам пригодится математика. Все, конечно, гипотетически и с натяжкой, но тем не менее.

Дано №1: Роман был написан и вышел в 1890 году.

Тут два пути:

Вариант 1: В первой главе про художника написано, что его исчезновение наделало много шума "несколько лет назад". Это словосочетание для "больше трех, но меньше десяти", даже "меньше восьми" (потому что это уже "около десяти лет" будет). Так что предположим, что Бэзил был убит 3-7 лет назад, в период 1883-1887 годов. Для облегчения расчетов пусть будет ровно 1885 год. «Это произошло девятого ноября, накануне того дня, когда Дориану должно было исполниться тридцать восемь лет». Сам Дориан погибнет примерно полгода спустя, весной, когда цветет сирень. Значит, родился он в 1847 году (в период 1845-1849 годов).

В первой главе про художника написано, что его исчезновение наделало много шума "несколько лет назад". Это словосочетание для "больше трех, но меньше десяти", даже "меньше восьми" (потому что это уже "около десяти лет" будет). Так что предположим, что Бэзил был убит 3-7 лет назад, в период 1883-1887 годов. Для облегчения расчетов пусть будет ровно 1885 год. Сам Дориан погибнет примерно полгода спустя, весной, когда цветет сирень. Значит, родился он в 1847 году (в период 1845-1849 годов). Вариант 1: слова про "несколько лет назад" ничего не значат (или это камуфляж), и в фантазии автора Дориан умер "только что", когда была поставлена последняя точка. Дориану было 38,5 лет, автору было 36 лет — и, учитывая, что персонаж явно альтер эго Уайльда (его внутренних демонов), можно поверить, что они практически ровесники. Тогда он родился в 1852 году.

А роман стартует, и на это есть четкое указание в тексте, когда Дориану Грею еще не исполнился 21 год (до совершеннолетия). Таким образом, картина написана либо в 1867 году (плюс минус), либо в 1872 году. Это достаточно короткий промежуток с характерным стилем, на него и будем опираться (1865-1872 годы).

Приступим к оценке реквизита тех фильмов, о которых можно найти информацию:

Американский фильм 1915 года (imdb)

Сценаристы любят менять многое, с "Дорианом" они обычно переносят время действия в наши дни или делают его девочкой. В этом фильме уникальная ситуация — тут живописный портрет заменен на фотографический. В 1915 году фотоискусство еще могло прокатить как "магическое". Больше такая ситуация не повторяется, потому что фотография все больше приземляется, а рукотворность масла обожествляется. Писать красками Дориана будут даже в современном Лос-Анджелесе, где это совсем экзотика.

Оценка фильму: прочерк, за формальным отсутствием картины маслом.

Русский фильм 1915 года (рувики)

Режиссером был Мейерхольд, и это было нечто. Сам Мейерхольд играл лорда Генри и, по воспоминаниям, сражал наповал. Другое интересное — на роль Дориана он пригласил девушку, актрису Варвару Янову, считая, что лишь женщине дано передать ту прелесть и юность героя, в которой смысл. Такое травести, и очень крутое, наверно.

Было отснято шесть часов материала, после монтажа осталось 1 час 45 мин, что для того времени было много. Фильм, увы, не сохранился — и это один из важнейших утраченных ранних русских фильмов. Однако уцелел небольшой фрагмент, по которому можно судить хотя бы о формате портрета. Вот скриншоты из него:

Это эпизод в фильме не по тексту романа: какой-то человек покупает на барахолке картину с бородатым мужиком типа Распутина. Потом протирает ее ваткой, и под смытым слоем оказывается другая картина с каким-то дуремаром с немытыми лохмами. И тут портрет бац, и оживает! Страшно. Затем, когда владелец спит, старый Дориан вылезат из рамы и тырит у него печеньки.

Художником-постановщиком ленты был Владимир Егоров, хороший театральный художник. Он создал и декорации, и собственно, портрет. К сожалению, кадров с молодым портретом я не нашла. Но и того, что есть, достаточно того, чтобы поставить оценку.

Потому что еще у нас есть

Дано №2

Из текста романа мы можем извлечь информацию т о том, какого он был формата, и в какую одежду был одет персонаж:

«Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост»

Художник говорит Дориану, что он писал его много раз: «Проходили недели за неделями, а я все более и более был поглощен вами. Потом наступил новый фазис. Я написал вас Я написал вас Парисом в изящных доспехах и Адонисом в охотничьем плаще, со сверкающим копьем. Увенчанный тяжелыми цветами лотоса, вы сидели на корме корабля Адриана, глядя на тихий, зеленый Нил. Вы наклонялись над тихим прудом в какой-то эллинской роще и видели в застывшем серебре воды чудо своего лица. И все это было таким, каким и должно быть искусство, – бессознательным, идеальным, смутным. В один прекрасный день, в роковой день, как мне теперь иногда кажется, я решил написать с вас поразительный портрет, не в одежде мертвых веков, а в вашем современном костюме и в современной обстановке».

Таким образом, реквизит из фильма Мейерхольда не подходит, потому что он:

а) не во весь рост, а погрудный — а с точки зрения магии романа формат важен, потому что портрет — будто зеркало во весь рост;

б) тут у Дориана распахнута рубаха, "…рукава засучены, шея голая" (с). Артистический беспорядок и неприличная нагота!

Картина же, написанная Бэзилом по книге — это официальный, светский полноростовой портрет денди в современной одежде. То есть, в галстуке (шейном платке), ибо это символ достоинства.

Портреты в мужчин дезабилье в 19 веке, конечно, бывали, но они тогда указывали на некую особенность модели, например, что он дико романтический поэт.

Амелия Курран. "Портрет Шелли". 1819

Энгр. "Портрет скульптора Поля Лемойна", 1810



Если б портрет Дориана был бы в каком-нибудь особенном подобном "имидже", это бы отмечалось отдельно. Но нет, он самый стандартный, максимально цивильный, что художник подчеркивает в своей реплике.

В качестве примера приведу портрет того же Оскара Уайльда (находящийся в Штатах и поэтому малоизвестный). В 1884 году (за шесть лет до создания романа) его написал американский художник Robert Goodloe Harper Pennington, ничем более не известный. Картина в человеческий рост, 1,85 м, была написана в ознаменование бракосочетания Уайльда.

У Уайльда есть про то, как Дориан вглядывается в портрет, и только благодаря этому начинает верить в свою собственную красоту. До этого он считал комплименты, которыми его осыпал Бэзил, преувеличением. (Такой же молчаливый диалог человека и его портрета, меняющий восприятие себя, описан, прошу прощения, в "Скарлетт" Александры Рипли).

Быть может, созерцание именно этого собственного портрета, спустя шесть лет после его написания, и вдохновило Уайльда на фантазию "ах если бы старел он, а не я", приведшее к вспышке вдохновения.

Сам писатель говорил о персонажах романа: "Бэзил Холлуорд — это тот, каким я кажусь себе; лорд Генри — это тот, каким меня считает мир; Дориан — это тот, кем я бы хотел быть, в другие века (или года?) возможно" (Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry is what the world thinks of me: Dorian is what I would like to be — in other ages, perhaps). Вполне нормальное расщепление автора на нескольких персонажей в его работе, в каждого вплетаешь свои черты понемножку, именно так получается самое живое.

Помимо психологизма персонажа эта альермногоэговость относится и к личным вещам. Судя по описанию, портрет Дориана Грея визуально был вот примерно таким же, как портрет самого Уайльда.

Но есть еще один нюанс: «…не в одежде мертвых веков, а в вашем современном костюме и в современной обстановке».

Вышеприведенный полноростовой портрет Оскара Уайльда имеет нейтральный фон, портрет Дориана же, судя по цитате, имел фон интерьерный (не природу, потому что об этом было бы сказано отдельно, и Бэзил вдобавок работает в мастерской, а не на плэнере).

Портреты французских аристократов кисти Джеймса Тиссо, 1866 и 1867



Оценка фильму Мейерхольда: незачет (за маленький формат и фривольный костюм).

Немецкий фильм 1917 года (imdb)

По этому кадру видно, что соблюдено требование и полноростового формата, и повседневной одежды. Оставим за скобками тот факт, что Дориан Грей похож на лягушонка — ну, был у них в Германии такой идеал красоты тогда, куда деваться. Чёлочка хотя бы на виски зачесана, уже хорошо.

Качество кадра тут уже достаточно высоко, в отличие от предыд. разов, так что можем попридираться ко стилю. Увы, из аннотаций непонятно, к какому времени относится действие фильма – к 19 веку, или перенесено в свое время.

В первом случае сразу незачет. Если все происходит уже в 1910-х годах, тогда можно еще поговорить. Глядя на воротничок гражданина на портрете, да — кажется, что это не 19-й век, однозначно.

Мужская мода в 1918 году



Какие претензии, если это типа портрет 20 века? Такие: во-первых — осанка: господи, это же Германия, у вас еще кайзер на дворе, офицеры кругом марширен, что же ты, чувырла, с такой осанкой позируешь! Это не на паспорт же сфоткаться!

Для примера ставлю мужские портреты в штатской одежде 1900-1910-х годов.





Теперь взгляните опять на кадр из фильма. Какая ощутимая разница, да?

В книге написано, что картина — шедевр, лучшая работа художника. Очевидно, в ней должна быть некая артистичность в позе. Та, что на портрете, строго фронтально — гм, последний раз шедевр с такой наивной позой в портрете сделать удалось Альбрехту Дюреру в начале 16 века, больше ни у кого не получалось.

И еще ручки вдоль туловища вытянул, господи.

Еще все представленные примеры — очевидно "написаны", в них видны мазки, скорость, эмоция (в конце концов, импрессионизм уже сколько лет на дворе, уже авангард в разгаре). А в кадре — явная фотопечать. Стиля живописи в картине никакого нет, никакой попытки стилизации — кажется, это просто актера загримировали, попросили выглядеть пожалобней, сфотографировали и распечатали в большом размере.

Оценка фильму: незачет (за тупую позу, прическу, костюмчик, фотопечать и лягушачью морду у актера).

Венгерский фильм 1918 года (imdb)

(Тут сэра Генри играет Бела Лугоши, который еще не эмигрировал и не стал пожизненным Дракулой).

Тут уже более интересный портрет, чисто визуально.



Источник кадров



Недостатки те же: уродливый Дориан, отсутствие погрудного формата, нейтральный фон.

Зато реквизит тут — явно рукотворная картина, а не фоточка!

Вдобавок модели попытались придать некую более сложную позу и нарядить в костюм.

Костюм, правда, неизвестно какой эпохи. Откуда взято такое жабо — загадка.

Подобная расхристаная шея, некое подобие романтического исторического костюма, могло бы оказаться на портрете молодого человека 1860-1870-х годов, если бы он позиционировал себя как богему, творца.

Оскар Уайльд развлекается, нарядившись в не пойми что.



Дориан же просто бездельник без профессии и хобби (кроме компульсивного шоппинга антиквариата и секса), истинный денди, богач, и одевается он, как картинка в модном журнале.

Мужские моды 1871 года.



Зато это действительно картина, а не фотография. Попробую прикинуть, какому стилистическому периоду она соответствует.

Во-первых, это четко не Англия, там такого стиля не было. Венгерская живопись мне абсолютно неизвестна (а искать, исходя из страны производства, близкое стоит именно там). Зато припоминаются немецкие художники.

М.Д. Оппенгейм. "Портрет Гейне". 1831

Ф. О. Рунге. "Автопортрет". 1801



Причем все, кто припоминаются — это не 1860-70-е, как нам надо по условиям задачи, а более ранний, романтический период, с более размашистой живописью. В необходимый нам период в Германии будут писать намного более гладко и глянцево (см. Винтерхальтер).

Сделала коллаж из кадров для легкости сравнения.



С тройным портретом выше — любопытный казус, обнажающий стилистические искажения в каждой эпохе. Это копия 1930 года, сделанная немецким художником Юлиусом фон Эреном, собственные вещи писавшем более экспрессионистски. Оригинал 1805 года кисти Рунге выглядит вот так. И посмотрите, насколько все мягче в нем, ампирнее, благороднее.

Думаю, картину-реквизит для венгерского фильма написал какой-нибудь подобный мастер, типа этого Юлиаса, взяв что-то приглянувшееся в качестве образца и придав ему сходство с главным актером.

Удовлетворяет ли это меня искусствоведчески? Нет, потому что в Англии 1860-70-х портреты писали совершенно по-другому.

Оценка венгерскому фильму: 2 из 5 (за то, что они хотя бы попытались сделать нормальную картину).

А завтра я расскажу о реквизите из советской экранизации с Яковлевым, о знаменитом американском фильме 1945 года, а также мы поразмышляем на тему, был ли портрет Дориана Грея прерафаэлитским.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Как должен был бы выглядеть истинный портрет сэра Хьюго Баскервиля, и насколько наши кинематографисты справились лучше американцев, я написала в статье для Артхива. Комментировать ее можно в моем блоге тут.