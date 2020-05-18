 

На Украине представили свою версию визита Козака в Берлин

18.05.2020, 10:30, Новости дня

Советник Ангелы Меркель по внешней политике Ян Хеккер принял в Берлине вице-премьера РФ Дмитрия Козака, чтобы наладить коммуникацию, «ничего тайного и срочного» там не было, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Был недостаток коммуникации конкретно между господином Козаком и господином Яном Хеккером. И таким способом этот недостаток решили устранить, чтобы не по телефону, а просто сесть и пообщаться. Но ничего такого тайного и срочного, уверяю вас, не было», – сказал Кулеба в интервью агентству «РБК-Украина». 

Кулеба еще раз подчеркнул, что Украина знала от немецких коллег об этом визите и будет знать о его результатах. По его словам, это были консультации, и никакие решения там без участия Украины не принимались.   

По его словам, Консультативный совет в рамках контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не был создан из-за отсутствия «консенсуса» между участниками процесса.

Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения в связи с визитом Козака в Германию.



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