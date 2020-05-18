Настя Рыбка выбирает между Гуфом и Моргенштерном посредством онлайн-голосования

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18.05.2020, 10:30, Разное

Белорусская модель Настя Рыбка опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост с лаконичным названием «1 или 2», который сопроводила двумя фотографиями с популярными российскими рэп-исполнителями. Блогер просит своих подписчиков помочь сделать выбор между Гуфом и Моргенштерном через онлайн-голосование.
На первом снимке 30-летняя модель запечатлена с Гуфом, на второй позирует с Моргенштерном. Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, предложила фолловерам выбрать одного рэпера. Практически все фанаты проголосовали за Гуфа, назвав его легендой, хотя кто-то из подписчиков эпатажной звезды сказал, что у него есть девушка, на что блогер ответила, что всё это в прошлом. Селфи с известными рэп-исполнителями набрали почти 20000 лайков.

Настя Рыбка снискала популярность на телевидении и в социальных сетях благодаря мастерски организованным скандалам и эпатажному поведению. Недавно фотомодель прославилась в «Последнем герое. Зрители против звезд», когда вся звёздная команда предложила Рыбке уйти из реалити-шоу, тем не менее, однодневное участие в проекте принесло блогеру колоссальный успех, информирует Слово и Дело.



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