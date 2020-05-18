Сын Цывиной устроил громкую вечеринку вскоре после смерти матери

18.05.2020, 10:17, Разное

Подруги актрисы Ирины Цывиной рассказали о поведении ее сына после смерти матери. Оказалось, что вскоре после похорон наследник артистки устроил вечеринку.

При этом, как сообщают СМИ, Евгений Благонравов до сих пор не поставил на могиле мамы памятник. Со времени смерти актрисы прошло немногим более года, в течение которого сын собирал средства на похороны и установку памятного знака на могиле. Всего, по сведениям подруг усопшей артистки, было накоплено порядка двух миллионов рублей.

Однако именно эти деньги, как пишет издание Телепрограмма, источники, частично были использованы не по назначению. На них, предполагают коллеги Ирины Цывиной, сын звезды и устроил свой день рождения. Не вступив в права наследства, Благонравов, тем не менее, уже провел в квартире ремонт, переделав все по своему усмотрению.

При этом он проживает в квартире матери и не намерен отдавать долевую часть имущества сестре Зинаиде, которая с детства проживает в США. Отношения детей киноактрисы, по словам окружения семьи, далеко не дружественные.