Познер высказался о происхождении коронавируса

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18.05.2020, 10:16, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, насколько высока вероятность искусственного происхождения коронавируса.

«Я совершенно уверен в естественном происхождении коронавируса по одной простой причине: мы еще не научились делать вирусы, понимаете? Мы еще не достигли этих высот», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

По мнению телеведущего, в мире научились делать биологическое оружие, используя существующие вирусы и микробы, «но создавать новые пока не умеем. К счастью», отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших КНР в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.



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