Регулярное употребление оливкого масла снизило заболеваемость ИБС почти на 20 процентов

18.05.2020, 10:15, Разное

У людей, которые употребляют всего половину столовой ложки оливкового масла в день, существенно снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в новом исследовании, которое опубликовал Journal of the American College of Cardiology.

Ученые проанализировали данные о диете и здоровье более чем 60 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин. Период наблюдения охватывал 24 года, за это время среди участников исследования были диагностированы почти 10 тысяч случаев сердечно-сосудистых болезней.

В расчетах авторы исследования учли национальности участников, употребление алкоголя, прием аспирина, характеристики их диеты и некоторые другие факторы.

Оказалось, что у людей, которые употребляют полторы чайные ложки (половину столовой) оливкового масла, в общем болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца на 18% ниже, чем у тех, кто не использовал его совсем.

Марта Гуаш-Ферре (Marta Guasch-Ferré), профессор Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана, соавтор исследования, сказала The New York Times, что проблема зачастую заключается в замене оливкового масла животным жиром или маргарином. Она отметила, что полезным действием могут обладать – помимо оливкового – и другие растительные масла (подсолнечное, кукурузное), кроме кокосового и пальмового.

«Речь не просто о добавлении оливкового масла. Речь о замене им вредных жиров», – подчеркнула Гуаш-Ферре.