 

На Омскую область обрушился мощный ураган

18.05.2020, 10:14, Новости дня

На север Омской области обрушился мощный ураган. Стихия задела Знаменский и Тарский районы. В прошедшие выходные здесь бушевал сильный ветер и дождь. Фото с последствиями непогоды очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает ГТРК "Иртыш". 

На кадрах из Тары видны поваленные ветки, сорванная крыша, обрушившийся ангар со спортивным инвентарем и даже теплица, занесенная ветром на жилой дом. При этом, остальные территории региона циклон практически не затронул. В областной столице прошел небольшой дождь.

Текст:

ГТРК "Иртыш"



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