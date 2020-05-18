 

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

18.05.2020, 10:14, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 копеек и составил 72,9 рубля. Курс евро опустился на 72 копейки до 78,9 рубля.

Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 4,3% и составила $33,9 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 5,5% до $31,13 за баррель.



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