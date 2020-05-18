Huawei Enjoy Z обещает стать самым доступным 5G-смартфоном компании

18.05.2020, 10:09, Разное

Компания Huawei готовится к дебюту своего самого дешевого смартфона с поддержкой связи пятого поколения (5G) Enjoy Z. В рамках предстоящего показа, который должен состояться уже 24 мая, было опубликовано изображение, демонстрирующее внешний вид устройства.

О технических характеристиках пока ничего не известно, но из тизера можно узнать, что дисплей смартфона Huawei Enjoy Z будет загибаться на боковые стороны. Возможно, производитель использует панель Full HD+ формата.

Кроме того, устройство могут оснастить фирменным процессором Kirin 820 5G, объединяющим сразу четыре ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,36 ГГц и четыре ядра Cortex-A55, их частота составит 1,84 ГГц. Кроме того, предполагается наличие графического ускорителя ARM Mali-G57MP6. За работу с сетями пятого поколения будет отвечать модем 5G.

Стоимость смартфона Huawei Enjoy Z должна составить не более 250 долларов, что сделает его самым доступным мобильным аппаратом с поддержкой 5G.