Украина анонсировала обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС
18.05.2020, 10:08, Новости дня
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
«Будет апдейт, будет обновление торговой части. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ о том, как мы это видим, на чем должны сосредоточиться, ждем от них фидбэк», – сказал Кулеба «РБК-Украина».
Глава МИД отметил, что обсуждал этот вопрос с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. По его словам, они договорились ускорить рассмотрение предложений в Еврокомиссии.
Ранее еврокомиссар Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз в этом году планирует пересмотреть соглашение о свободной торговле с Украиной в этом году.
Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Соглашение заработало с 2016 года.
Отметим, что оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как соглашение пагубно сказалось на экономике страны.
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