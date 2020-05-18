На Украине призвали переименовать свою страну в Русь

18.05.2020, 9:53, Новости дня

Украинский адвокат Андрей Федур заявил, что поддерживает идею «переоснования» Украины и последующего переименования ее в Русь, поскольку видит в этом выход из сложившейся в стране ситуации.

На своей странице в Fасеbook Федур раскритиковал Зеленского, который в начале политической карьеры обещал перемены и переезд офиса администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

«Еще год назад нынешний гетман, будучи ребенком почти непорочного политического зачатия, хотел все изменить, даже место своего дворца. […] Но он не нашел ничего лучше музея Ленина – тот, который сегодня именуется Украинский дом. И какая-то высшая сила его к Ленину не пустила», – написал адвокат.

Кроме того, адвокат заявил, что готов поддержать идею переименования Украины.

«Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь», – заключил он.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к Зеленскому среди жителей Украины упал до 49,4%.