«Билайн» испытает возможности 5G на беспилотных самосвалах

18.05.2020, 9:53, Разное

«Билайн» готовиться к внедрению очередного инновационного проекта с большими перспективами. Компания намерена испытать возможности 5G на самосвалах-беспилотниках.

Для этого российский оператор будет сотрудничать с китайским IT-гигантом Huawei. Беспилотные самосвалы с помощью «Билайн» проверят потенциал применения 5g-стандарта связи на территории угольного разреза СУ­ЭК в Хакасском Черногорске. С помощью сетей пятого поколения двух частотных диапазонов 4900 MHZ и LTE, работающих в режиме non-standalone, будет «Билайн» намерена передавать данные от техники к серверу. По информации пресс-службы компании, это первая в РФ опытная проверка сетей 5G с использованием роботизированных комплексов для грузоперевозок.

Проект использует карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7513R весом в 130 тонн, которыми управляет информационная система, специально для этого разработанная компанией ВИСТ, принадлежащей к группе «Цифра». Участок сети беспроводной связи 5G охватывает 1,5 километра территории, на которой передвигаются роботизированные самосвалы. Каждый сектор в базовой станции, как объяснили в ПАО «ВымпелКом», обладающем брендом «Билайн», покрывает порядка 400 метров.

Эксперимент покажет все преимущества и новые возможности беспилотного и дистанционно-управляемого транспорта в условиях внедрения пятого поколения сетей связи. Так, уже сейчас очевидно, что вследствие внедрения инновации увеличилась точность и безопасность движения техники. При дальнейших успехах тестов, которые продлятся две недели, промышленный WiFi/MESH уступит место новому стандарту коммуникаций.