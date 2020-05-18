На востоке Москвы пассажир избил таксиста и угнал его машину

18.05.2020, 9:50, Разное

На востоке Москвы пассажир избил водителя такси и забрал его машину. Инцидент произошел в ночь на 18 мая на Святоозерской улице.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого клиент нанес несколько ударов таксисту. После этого нападавший сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший обратился в полицию. Похищенный автомобиль обнаружили недалеко от места происшествия. Правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщает “Москва 24”.