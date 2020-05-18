 

Известная театральная художница скончалась на 93-м году жизни

18.05.2020, 9:50, Разное

Театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. О трагедии сообщил заведующий отделом регионального развития
Бахрушинского музея Александр Рубцов.

Татьяна Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Костромы, Саратова, Казани, Челябинска и других городов, сообщает RT. Ее полотна можно увидеть в Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства.



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