Известная театральная художница скончалась на 93-м году жизни

18.05.2020, 9:50, Разное

Театральная художница Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. О трагедии сообщил заведующий отделом регионального развития

Бахрушинского музея Александр Рубцов.

Татьяна Сельвинская оформила более 200 спектаклей в театрах Москвы, Костромы, Саратова, Казани, Челябинска и других городов, сообщает RT. Ее полотна можно увидеть в Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства.