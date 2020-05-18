В Минздраве разъяснили порядок выплат медикам за работу с больными коронавирусом
18.05.2020, 9:48, Новости дня
Минздрав разъяснил порядок выплаты компенсации медикам, работающим с пациентами с коронавирусом: выплаты должны получить работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители.
Заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова направила соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая, передает «Коммерсант».
Выплаты должны получить медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсацию, будут устанавливать сами медицинские учреждения.
Деньги должны быть выплачены единовременно в полном размере вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику.
Отсчет для начисления выплат начался с 12 мая. Медики должны получить компенсации в сроки получения своей зарплаты.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что за невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет