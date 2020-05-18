Рубль вырос к доллару

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18.05.2020, 9:48, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,7%, до отметки в 73,1 руб.

Курс евро опустился на 0,5%, до 79,21 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 рубль продолжил рост по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара опускался до 72,86 руб. (-1%), а курс евро – до 78,86 руб. (-1%).



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