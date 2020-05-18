Завод Nissan в Петербурге возобновляет производство

18.05.2020, 9:47, Новости дня

Завод японской компании Nissan, функционирующий в Санкт-Петербурге, снова возобновил работу в две смены.

В свою очередь, в компании продолжают активно следить за динамикой спрос на новые автомобили в России. В свою очередь, если отдельные модели не смогут проявить достаточного интереса у покупателей, то в текущем году могут отказаться от их выпуска. Напомним, еще с конца марта было принято решение о приостановлении работы по причине вспышки коронавируса.

Предприятие испытывает серьезные финансовые трудности и по причине резкого снижения курса российского рубля. В руководстве Nissan не исключают, что вынужденная остановка работы может произойти и в следующем месяце, однако это зависит от того, насколько успешными окажутся продажи техники у российских дилеров.