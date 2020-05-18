 

Компания Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

18.05.2020, 9:47, Новости дня

Немецкий автогигант Porsche рассекретил очередной вариант исполнения легендарного спорткара Porsche 911.

Теперь клиенты смогут выбрать модификации 911 Targa 4 и 911 Targa 4S, цена на которые в РФ стартует от 8,89 млн рублей в базовом исполнении. Вместе с тем отличие новинки заключается в применении уникального механизма привода крыши. При помощи соответствующей кнопки можно открыть верхнюю часть за 19 секунд. Также дизайнеры применили привлекательные крылья с фирменными накладками.

В салоне установили крупный дисплей 10,9 дюйма для мультимедийного центра. Навигационная система теперь обладает уникальным интеллектом для более точной и правильной работы. Разгон до сотни ни новом 911 Targa 4 равен 4,2 секунды. Под капотом применен 3-литровый мотор с турбоннаддувом на 385 л.с. мощности.



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