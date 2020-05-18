 

В России пытались продавать выпущенные в 1990-х аппараты ИВЛ по 700 тысяч рублей

18.05.2020, 9:40, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ России аппараты искусственной вентиляции легких “Фаза-5НР”, выпущенные в 1990-х, собирались продавать по 700 тысяч рублей за штуку. Подробности расследования, связанного с попыткой сбыта в условиях эпидемии коронавируса несколько сотен устаревших аппаратов, сообщает “Коммерсант”.

Организатором продажи, по данным следствия, является бывший депутат Нижегородской гордумы от “Справедливой России” Валерий Гельжинес. Отмечается, что медицинская техника, долгое время хранившаяся на складах и не имевшая разрешений на эксплуатацию, была куплена за бесценок на складе в Костроме.

Первую партию из 286 приборов доставили в село Новохаритоново Раменского района Московской области. Ее сгрузили на пустующий склад гжельского завода “Электроизолятор”. После этого Гельжинес и его напарник Игорь Бортников разместили объявление в Сети, предлагая один аппарат ИВЛ за 700 тысяч рулей.

Однако реализовать товар не удалось. На склад под видом покупателя прибыл оперативник подмосковного ОБЭПиК, вооруженный аудио- и видеоаппаратурой. Он заявил, что планирует приобрести сразу 100 комплектов медицинской техники. Правоохранитель записал разговор, в ходе которого продавцы подтвердили отсутствие разрешительной документации, но обещали за две тысячи рублей ее быстро оформить.

В результате торговцы были задержаны – им предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

Адвокат Гельжинеса Владимир Жеребенков считает претензии полицейских к его клиенту необоснованными. “Аппараты ИВЛ приобретены у Росрезерва, находятся в рабочем состоянии, что подтвердили метрологические исследования, так что никакого состава преступления в этой истории нет”, – сказал Жеребенков “Коммерсанту”.

 

 



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