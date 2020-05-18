 

В Подмосковье коронавирусом заразились почти 2 тысячи медиков, 16 из них умерли

18.05.2020, 9:40, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийВ Московской области с COVID-19 работают 22 с половиной тысячи медиков – почти две тысячи из них сами заболели коронавирусной инфекцией, 16 умерли. Об этом в интервью “Коммерсанту” сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

“У нас заболели 9% медиков, – отметила чиновница. – Есть, к сожалению, погибшие. 16 человек погибли именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников”.

Стригункова также сообщила, что в стационарные отделения вышли на работу младшими медработниками порядка 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение. “Разумеется, все они сами изъявили желание помогать”, – подчеркнула она. Кроме того, приезжают врачи из других субъектов, своих медиков выделило Минобороны.

По словам Стригунковой, сейчас в Подмосковье на стационарном лечении находятся 9,5 тысячи пациентов, еще 18,5 тысячи человек лечатся дома, при этом только у 36% из них есть какие-либо симптомы коронавируса.

Московская область занимает второе место в России по распространению коронавируса. По данным на утро 17 мая, COVID-19 выявлен у 27,4 тысячи человек, 268 человек умерли.

 

 



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