 

«Надо его мыть туалеты отправить»: Депутат Милонов потребовал наказать Марата Башарова

18.05.2020, 9:30, Разное

Российский депутат Виталий Милонов заявил, что Марата Башарова, избившего жену, будучи в пьяном состоянии, необходимо наказать по всей строгости закона. На НТВ в программе «Ты не поверишь!» он предложил отправить его на общественные работы, например, уборку улиц или мытье туалетов, но не исключил и тюремное заключение.
По словам Виталия Милонова, сейчас Марат Башаров живет по принципу, что ему ничего не будет за эти выходки. Поэтому вчера он избил одну жену, завтра поколотит другую, а послезавтра и до летального случая может дойти. Депутат назвал всех, кто избивает своих жен, последователями актера.

Российский политик считает, что действия Марата Башарова уголовно наказуемы, поэтому он должен ответить за свои поступки хотя бы на общественных работах. Также депутат порекомендовал коллегам актера не приглашать его на съемки в кино, это станет еще одним жестоким наказанием, поскольку он «уже хоронит насилием и алкоголем свой талант», добавил Виталий Милонов.



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