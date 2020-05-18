Роскачество выявило превышение допустимых норм мышьяка в креветках

18.05.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Роскачества в результате повторной проверки выявили в фасованных креветках случаи превышения допустимых норм мышьяка, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи торговых марок: «Бухта изобилия», Fish House, «Каждый день», Agama, Fine Life, «Vici Приорити» и Polar Premium. Все марки изучили на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий), а также антибиотиков, передает РИА «Новости».

Допустимая норма мышьяка была превышена в двух марках. В каких именно, не уточняется. При этом в Роскачестве добавили, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

Также исследователи ни в одной из семи торговых марок не обнаружили превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели тоже оказались в норме. В креветках принимавших участие в исследовании марок нет красителей и консервантов.

Продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему с прошлого тестирования Роскачества. Так, «Бухта изобилия» и Agama устранили несоответствие указанной на упаковке массы с фактическим весом товара.

Также у креветок Fish House оказалось больше влаги, чем разрешено законодательством. Кроме того, содержание белка не соответствует заявленному на упаковке, однако все другие показатели придерживаются норм.

Ранее Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку.