 

Роскачество выявило превышение допустимых норм мышьяка в креветках

18.05.2020, 9:30, Новости дня

Специалисты Роскачества в результате повторной проверки выявили в фасованных креветках случаи превышения допустимых норм мышьяка, говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили на качество и безопасность продукцию семи торговых марок: «Бухта изобилия», Fish House, «Каждый день», Agama, Fine Life, «Vici Приорити» и Polar Premium. Все марки изучили на наличие мышьяка, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий), а также антибиотиков, передает РИА «Новости». 

Допустимая норма мышьяка была превышена в двух марках. В каких именно, не уточняется. При этом в Роскачестве добавили, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

Также исследователи ни в одной из семи торговых марок не обнаружили превышения содержания тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Микробиологические показатели тоже оказались в норме. В креветках принимавших участие в исследовании марок нет красителей и консервантов.

Продукция четырех торговых марок изменилась к лучшему с прошлого тестирования Роскачества. Так, «Бухта изобилия» и Agama устранили несоответствие указанной на упаковке массы с фактическим весом товара.

Также у креветок Fish House оказалось больше влаги, чем разрешено законодательством. Кроме того, содержание белка не соответствует заявленному на упаковке, однако все другие показатели придерживаются норм.

Ранее Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Полицейские проверили 10 московских больниц после сообщений о «минированиях»

09.05 / В Берлине – новая традиция встречи 9 Мая

09.04 / Футболистам ЦСКА вдвое урезали зарплаты

07.05 / Инфекционист Минздрава: распространение COVID-19 в России сохранится до июня

06.04 / В РФ появилась возможность провериться на коронавирус на дому

01.04 / Власти Москвы опровергли сообщения о запрете продажи алкоголя

23.04 / Кремль опроверг официальное объявление амнистии к 75-летию Победы

18.04 / Соратница Навального признала сотрудничество с ФСБ

20.04 / Вторая смерть от COVID-19 в Харьковской области. Умершая женщина контактировала с первой жертвой

30.04 / Францию предупредили о волне банкротств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска