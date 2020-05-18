Independent – пустующий музей в Канзас-Сити провёл экскурсию для трёх пингвинов

18.05.2020, 9:25, Новости дня

Музей искусств Нельсана-Аткинсона в американском штате Миссури принимал необычных посетителей: по его опустевшим из-за карантина залам прогулялись три перуанских пингвина из соседнего зоопарка, пишет The Independent. Сотрудники провели для «особых друзей» экскурсию на испанском и отметили их интерес к картинам Караваджо.



Reuters

На этой неделе Музей искусств Нельсана-Аткинсона в Канзас-Сити (штат Миссури) провёл частную экскурсию для специальных посетителей: трёх перуанских пингвинов из ближайшего зоопарка, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, художественный музей закрыт для людей на время карантина, и его директор Хулиан Зугазагоития позволил «особым друзьям» из зоопарка побродить вразвалку по пустым и тихим залам, разглядывая экспонаты и останавливаясь, где захочется. Музей гордится своей всемирно известной коллекцией шедевров мирового искусства, насчитывающей более 34 тыс. предметов, включая рисунки и скульптуры из Африки, обширную коллекцию из Азии и картины европейских мастеров от Эль Греко и Рубенса до Ван Гога.

Неизвестно, питают ли пингвины любовь к высокой культуре, — хотя, как признаёт британская газета, их среда обитания среди скал и замерзающего порой моря редко радует впечатляющими пейзажами, — но у пингвинов точно есть интеллект. Так, они могут использовать память и навыки навигации, а также избирательное прослушивание и быструю обработку информации.

По словам главы зоопарка Дэни Вистхоффа, поход в музей, похоже, помог повысить настроение пингвинов и расширить их горизонты. Вистхофф отмечает, что в период карантина животные «на самом деле скучают по посетителям».

Со своей стороны Зугазагоития поделился с The Independent наблюдением, что пингвины ясно демонстрировали своё отношение к искусству: «Похоже, они лучше реагировали на Караваджо, чем на Моне». Директор музея добавил, что его сотрудники поговорили с прибывшими из Перу гостями на испанском, и те «действительно оценили историю искусств».