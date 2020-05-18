Украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

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18.05.2020, 9:20, Новости дня

Украинский баскетболист, защитник БК “Запорожье” Сергей Мясоедов получил тяжелую травму после падения с велосипеда, сообщила Федерация баскетбола Украины.

Несчастный случай произошел утром 16 мая в Запорожье. 

25-летний спортсмен практически сразу обратился в больницу с жалобами на сильную боль в ключице. В больнице Мясоедов потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали у него внутричерепную гематому.

“[17 мая] в 12.00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое… Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки”, – сказал президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон. 

18 мая в комментарии “1+1” он уточнил, что Мясоедова прооперировали. 

“Ему сделали трепанацию черепа, и в принципе гематому удалили. Он впал в кому, находится на аппарате искусственной вентиляции легких”, – сообщил Элькинсон.

В БК “Запорожье” Мясоедов играет с 2015 года. Ранее он выступал за “Инваспорт” из Днепра и запорожский “Металлург”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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