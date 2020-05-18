В Украине коронавирус подтвердили еще у 325 человек. Это самый низкий суточный прирост за месяц
18.05.2020, 9:20, Новости дня
За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен еще у 325 человек, 21 больной скончался, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 18 мая.
Это самый низкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине за месяц. Перед этим меньший был 19 апреля – 261 новое заражение.
Таким образом, по официальным данным, коронавирус подтвердили уже у 18 616 украинцев, 535 из них умерли, а 5276 вылечились (+160 за сутки).
Кононавирусной инфекцией в Украине сейчас болеет 12 805 человек.
Позже Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала эпидемии в Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 232 899 образцов.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Винницкая область – 733;
Волынская область – 625;
Днепропетровская область – 843;
Донецкая область – 131;
Житомирская область – 564;
Закарпатская область – 901;
Запорожская область – 382;
Ивано-Франковская область – 1221;
Киев – 2321;
Киевская область – 1224;
Кировоградская область – 445;
Луганская область – 42;
Львовская область – 1066;
Николаевская область – 262;
Одесская область – 764;
Полтавская область – 264;
Ровенская область – 1167;
Сумская область – 163;
Тернопольская область – 1081;
Харьковская область – 789;
Херсонская область – 168;
Хмельницкая область – 267;
Черкасская область – 372;
Черновицкая область – 2713;
Черниговская область –108.
Підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 5276 одужали, 535 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 17. mai 2020
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 18 мая в мире коронавирусом заразилось 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.
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