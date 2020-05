Администрация Трампа отвергает критику ее действий в условиях пандемии

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму «некомпетентным президентом» после того, как тот подверг критике реакцию нынешних американских властей на пандемию коронавируса.

Выступая на онлайновой выпускной церемонии для выпускников колледжей в субботу, Обама заявил, что «эта пандемия полностью и окончательно развенчала представление, что многие люди у власти знают, что они делают». При этом экс-президент не назвал никаких имен.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Обамы Трамп заявил в воскресенье: «Он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным».

США стали эпицентром глобальной пандемии коронавируса: в стране подтверждено более полутора миллионов случаев заболевания и около 90 тысяч летальных исходов. Критики обвиняют администрацию в усугублении ситуации из-за игнорирования серьезности эпидемии в крайне важные первые недели.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар отверг обвинения, что действия правительства не соответствовали ожиданиям американского народа.

«Все могло быть намного, намного хуже», – заявил Азар телекомпании CNN.

Он сказал, что за последние два месяца американским властям «удалось сплющить кривую» заболеваемости, чтобы дать медикам возможность справиться с наплывом пациентов, нуждающихся в помощи.

Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Ситуация с коронавирусом (чумой!) разрешается очень хорошо в медицинском плане. И она разрешится!»

Doing REALLY well, medically, on solving the CoronaVirus situation (Plague!). It will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020