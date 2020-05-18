Администрация Трампа отвергает критику ее действий в условиях пандемии

18.05.2020, 9:18, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму «некомпетентным президентом» после того, как тот подверг критике реакцию нынешних американских властей на пандемию коронавируса.

Выступая на онлайновой выпускной церемонии для выпускников колледжей в субботу, Обама заявил, что «эта пандемия полностью и окончательно развенчала представление, что многие люди у власти знают, что они делают». При этом экс-президент не назвал никаких имен.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Обамы Трамп заявил в воскресенье: «Он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным».

США стали эпицентром глобальной пандемии коронавируса: в стране подтверждено более полутора миллионов случаев заболевания и около 90 тысяч летальных исходов. Критики обвиняют администрацию в усугублении ситуации из-за игнорирования серьезности эпидемии в крайне важные первые недели.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар отверг обвинения, что действия правительства не соответствовали ожиданиям американского народа.

«Все могло быть намного, намного хуже», – заявил Азар телекомпании CNN.

Он сказал, что за последние два месяца американским властям «удалось сплющить кривую» заболеваемости, чтобы дать медикам возможность справиться с наплывом пациентов, нуждающихся в помощи.

Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Ситуация с коронавирусом (чумой!) разрешается очень хорошо в медицинском плане. И она разрешится!»

Doing REALLY well, medically, on solving the CoronaVirus situation (Plague!). It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

По возвращении из своей резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном Трамп объявил: «Мы провели много потрясающих встреч. Достигнут огромный прогресс на многих фронтах, в том числе в поиске средства от этой ужасной чумы, которая охватила нашу страну».

В понедельник у президента запланированы новые встречи с губернаторами и лидерами промышленности, на которых будут обсуждаться условия открытия страны, а также бесперебойные поставки продовольствия и других товаров и услуг, несмотря на прогнозы, что к августу от коронавируса умрут 147 тысяч американцев.

Карантинные меры угрожают ввергнуть американскую экономику в состояние рецессии. Безработица уже достигла исторического уровня: четверть трудоспособного населения страны потеряла работу.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что сокращение рабочих мест, вероятно, продолжится и в июне. В интервью программе «60 минут» на канале CBS Пауэлл сказал, что на восстановление экономики уйдет много времени, и американским компаниям и семьям потребуется от трех до шести месяцев правительственной финансовой поддержки. Он также подчеркнул важность предотвращения новых вспышек для экономического восстановления.

«Если мы будем действовать продуманно и осторожно, когда будем открывать экономику, чтобы люди соблюдали меры социального дистанцирования и пытались делать все возможное, чтобы не допустить новых вспышек, то восстановление начнется довольно скоро», – сказал Пауэлл.

Министр призвал американцев помогать друг другу через соблюдение социальной дистанции, мытье рук и ношение масок.

Большинство из 50 штатов США начинают ослаблять ограничения на работу бизнеса, одновременно призывая жителей соблюдать социальную дистанцию по меньшей мере в два метра, носить маски и избегать скоплений людей.

Однако для миллионов американцев, уставших сидеть в четырех стенах на протяжении двух месяцев, открытие баров и ресторанов в некоторых штатах на Среднем Западе и пляжей на побережье привело к тому, что люди собирались вместе и общались, как будто опасность пандемии уже миновала.

Белый дом продолжает винить Китай в глобальной пандемии. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро вслед за Трампом обвинил Китай в распространении вируса из Уханя в Европу и США. Трамп также обвинил ВОЗ в том, что организация становилась на сторону Китая, и приостановил взносы США в это учреждение ООН.

«Да, я виню Китай», – сказал Наварро, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

По его словам, Пекин, «прикрываясь щитом ВОЗ, в течение двух месяцев скрывал вирус от мира».

Китай и ВОЗ отвергают выдвинутые против них обвинения.