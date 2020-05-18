Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса

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18.05.2020, 9:16, Новости дня

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в РФ считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится, следует из опроса компании «Мегаплан».

Так, на вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали из-за пандемии, 82,9% респондентов назвали ресторанную отрасль, 61,6% отметили проблемы в индустрии моды и красоты, 48,5% – в производственной сфере, передает РБК.

Также участники опроса уверены, что легче всего кризис смогут пережить игроки IT-индустрии (81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).

Всего в опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.

Ранее президент Владимир Путин поручил к 1 июня списать налоги и страховые платежи за второй квартал для малого бизнеса и НКО, пострадавших в результате ситуации с коронавирусом. 



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