Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет

18.05.2020, 9:09, Разное

Сегодня олимпийская чемпионка Алина Загитова отмечает день рождения, спортсменке исполняется 18 лет. С праздником фигуристку поздравила тренер Этери Тутберидзе и ее команда.

Уроженка Ижевска Алина Загитова родилась в семье тренера по хоккею, поэтому любовь к спорту у нее в крови. Как сообщают СМИ, свое имя будущая чемпионка получила только через год после рождения, родители назвали дочку в честь Алины Кабаевой, и такой выбор оказался пророческим. После переезда из Удмуртии в Москву Загитова начала заниматься в команде тренера Этери Тутберидзе. При этом, несмотря на нынешние достижения, в детстве девочка семь раз пыталась бросить фигурное катание.

С днем рождения чемпионку мира поздравили наставники, коллеги, друзья и родные. На странице своего профиля в соцсети Instagram команда «ТутберидзеТим» опубликовала трогательное стихотворение, посвященное имениннице. Победительнице Пхенчхана-2018, чемпионата Европы и Финала Гран-при пожелали не стесняться иногда быть ребенком, а также гордиться своей отчизной и семьей. Всего за несколько часов публикация набрала тысячи отметок «Нравится» и множество восторженных комментариев от подписчиков, которые присоединились к пожеланиям фигуристке.