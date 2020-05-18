 

Алёна Шишкова: «Замуж нужно выходить тогда, когда ни секунды не сомневаешься в выборе»

18.05.2020, 9:09, Разное

Российская модель Алёна Шишкова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала ответы на некоторые вопросы от поклонников. Один из них касался замужества и экс-возлюбленная рэпера Тимати объяснила, что вступать в брак нужно тогда, когда ни секунды не сомневаешься в выборе.
Несколько лет назад Алёна Шишкова строила отношения с рэпером Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. В 2014 году у пары родилась совместная дочь Алиса, а вскоре модель и музыкант расстались. Общаясь с поклонниками в соцсети Шишкова объяснила своё мнение относительно брака. Она считает, что выходить замуж из-за возраста или «меркантильных соображений» точно не стоит. Девушка должна чётко понимать, что именно с этим избранником готова прожить всю жизнь и только в этом случае семья может стать крепкой и счастливой.

Кроме того, Алёна Шишкова констатировала, что «замужество» и «любовь на всю жизнь» – это абсолютно разные понятия, но не все понимают разницу. Некоторые фолловеры предполагают, что модель, давая ответ на поставленный вопрос, руководствовалась опытом отношений с Тимати и таким образом объяснила, почему их свадьба так и не состоялась.



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