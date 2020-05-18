 

В РФ провели более 7 млн тестов на коронавирус

18.05.2020, 9:08, Новости дня

Более 7,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 264 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 264 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Там добавили, что за последние сутки в РФ провели 230 тыс. тестов на выявление инфекции.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса. Более 67 тыс. человек выздоровели.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.



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