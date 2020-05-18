 

Коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек во всем мире

18.05.2020, 9:00, Новости дня

Число скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, достигло 315 тысяч 225 человек. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире COVID-19 заразились  4 миллиона 716 тысяч 513 человек, излечились более 1,7 миллиона.

Вместе с тем портал Worldometer приводит другую статистику: 4 миллиона 805 тысяч 151 человек заразились, количество смертельных случаев достигло 316 тысяч 719, излечились более 1,86 миллиона человек.

 

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США. Там зарегистрировано 1 миллион 486 тысяч 657 случаев заболевания (более 89,5 тысячи человек скончались). В Великобритании заболели 244 тысяч 995 человек (из них умерли 34 тысяч 716), в Бразилии — более 241 тысяч заболевших (из них более 16 тысяч умерли). Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

В России, по последним данным оперштаба, выявлено 281752 случая заболевания. Скончался 2631 пациент.



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