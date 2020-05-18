 

Тренер “Баварии”– о победе над “Унионом”: были сложности с нащупыванием игры

18.05.2020, 9:00, Новости дня

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своих подопечных над берлинским "Унионом" (2:0) в матче 26-го тура бундеслиги. Для обеих команд этот матч стал первым после возобновления сезона.

"Это была заслуженная трудовая победа, – приводит слова Флика пресс-служба "Баварии". – У нас были сложности с нащупыванием своей игры. Но я хотел бы сделать комплимент своей команде за их игру на протяжении 90 минут".

"Бавария" довела свою беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей (11 побед, 1 ничья) и с 58 очками лидирует в турнирной таблице, а "Унион " расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре чемпионата Германии подопечные Флика 23 мая примут "Айнтрахт", а "Унион" днем ранее на выезде сыграет в столичном дерби с "Гертой".



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