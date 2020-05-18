 

“Ведёт себя, как домашний”: тигренка-сироту отловили в Приморье

18.05.2020, 9:00, Новости дня

Тигрёнка-сироту отловили в Ольгинском районе Приморья. Этой самке примерно 9 – 10 месяцев. Хищницу регулярно видели в селе Горноводном, передает ГТРК "Владивосток".

Сейчас она доставлена в Центр реабилитации диких животных рядом с селом Алексеевка на передержку. Здесь ее осмотрят ветеринары. Отметим, что появление котят без матери в этот период – явление достаточно редкое.

Специалисты рассматривают три основных версии произошедшего. Согласно одной из них, животное могло находиться у людей, а затем от него избавились. Об этом может свидетельствовать тот факт, что во время отлова и при транспортировке тигрица вела себя, как домашняя. Об этом  сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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